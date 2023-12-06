Странные дела на границе польско-украинской

Значительно сократилось число машин с "гуманитарной помощью" для Украины.



Причина проста - польские налоговики начали проверять грузы украинских водителей и обнаружили, что под видом помощи украинцы возят всечто угодно.



Так, раньше они возили под видом гуманитарной помощидаже люксовые автомобили. Теперь же водителям за это грозит польская тюрьма, сообщил представитель польского Комитета защиты перевозчиков Яцек Сокол.