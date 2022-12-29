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А нас-то за шо? МИД Литвы осудил высылку своего дипломата из Москвы

А нас-то за шо? МИД Литвы осудил высылку своего дипломата из Москвы

В своем заявлении ведомство назвало "враждебным шагом" решение российского министерства объявить сотрудника посольства нежелательным лицом.

"Объявленную высылку дипломата посольства Литвы в Москве Министерство иностранных дел расценивает как враждебный шаг по отношению к Литве. И в то же время отмечает, что 1декабря из посольства России в Вильнюсе был выслан представитель российских спецслужб, деятельность которого была несовместима со статусом дипломата", - заявил МИД литовским СМИ.

28 декабря временную поверенную в делах Литвы в России Юргиту Цибулскиене вызвали в МИД. Там ей выразили протест в связи с необоснованной высылкой сотрудника российского посольства и объявили персоной нонграта одного из литовских дипломатов.

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