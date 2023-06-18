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ABC: два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне
Два человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в американском штате Вашингтон.
Подозреваемый уже задержан. Ему удалось ранить еще троих человек. О мотивах стрелка ничего не известно.
Организаторами было принято решение продолжить фестиваль. Они сообщают, что больше участникам ничего не угрожает.
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