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ABC: два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне

ABC: два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне

Два человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в американском штате Вашингтон.

Подозреваемый уже задержан. Ему удалось ранить еще троих человек. О мотивах стрелка ничего не известно.

Организаторами было принято решение продолжить фестиваль. Они сообщают, что больше участникам ничего не угрожает.

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