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Агрессивная овчарка Байдена покинула Белый дом

Агрессивная овчарка Байдена покинула Белый дом

Пса Байдена выгнали из Белого дома из-за инцидентов с укусами, пишет Fox News.

Немецкая овчарка Коммандер 11 раз кусал сотрудников администрации американского лидера и Секретной службы. При этом у журналистов есть догадки о том, что не о всех случаях нападения известно.

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