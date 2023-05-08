Активистка из Польши рассказала о продаже украинский детей в Европу

Правозащитница Иоанна Пахвицевич привела данные, которые доказывают, что с начала военных действий торговля детьми в страны Европы приобрела новые масштабы.



Она заявила, что с начала СВО знала, что такие ситуации будут, и сейчас их периодичность прогрессирует.



"Мне уже в прошлом году, в июне, попали в руки документы о продаже полного детского дома в деревне недалеко от Мариуполя. Испании этот детский дом продали - 85 детей".



По словам Пахвицевич, малышей и подростков из детских домов Украины продают в Европу, чтобы на них зарабатывать.



Ничего человеческого не осталось у этих людей! Алчность - становится их визитной карточкой!