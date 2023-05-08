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Активистка из Польши рассказала о продаже украинский детей в Европу
Правозащитница Иоанна Пахвицевич привела данные, которые доказывают, что с начала военных действий торговля детьми в страны Европы приобрела новые масштабы.
Она заявила, что с начала СВО знала, что такие ситуации будут, и сейчас их периодичность прогрессирует.
"Мне уже в прошлом году, в июне, попали в руки документы о продаже полного детского дома в деревне недалеко от Мариуполя. Испании этот детский дом продали - 85 детей".
По словам Пахвицевич, малышей и подростков из детских домов Украины продают в Европу, чтобы на них зарабатывать.
Ничего человеческого не осталось у этих людей! Алчность - становится их визитной карточкой!
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