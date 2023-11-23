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Актрис уволили "за поддержку Палестины": цензура в Голливуде?
Новость о том, что две известные актрисы были уволены из-за высказываний, связанных с войной Израиля с ХАМАС, показала, с какими проблемами сталкивается Голливуд из-за серьезных противоречий по этому геополитическому вопросу.
Война Израиля с ХАМАС разделила Голливуд, и конфликт все больше нарастает.
Так, агентство UTA разорвало многолетний контракт со Сьюзан Сарандон после ее неоднозначных комментариев на митинге в поддержку Палестины, состоявшемся в Нью-Йорке 17 ноября.
На акции актриса заявила, что после ее высказываний в адрес еврейской общины на фоне обострения конфликта подверглась резкой критике. Сарандон, в частности, посетовала, что "так много людей не понимают, что случилось с палестинским народом в истории" и сказала, что "многие сейчас боятся быть евреями и могут почувствовать, что значит быть мусульманином в этой стране".
Еще один подобный пример заставил заволноваться поклонников любимой франшизы ужасов "Крик". Variety сообщила, что компания Spyglass Media Group исключила актрису Мелиссу Барреру из состава актеров фильма "Крик 7".
Как сообщается, Баррера была уволена за поддержку палестинского движения.
В своем посте в Instagram Stories она написала: "Я тоже родом из колонизированной страны. Палестина будет свободной. Они пытались похоронить нас, они не знали, что мы семена"
В другом посте она добавила: "С Газой сейчас обращаются как с концлагерем. Всех загоняют в угол, людям некуда идти, нет ни электричества, ни воды. Люди ничему не научились из нашей истории. И, как и в нашей истории, люди все еще молча наблюдают за тем, как все это происходит. ЭТО ГЕНОЦИД И ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА".
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