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Акула плавает в жилом квартале американского городка

Ничего удивительного, просто акула плавает в жилом квартале американского городка. Это не съемки фильма, а последствия урагана "Иэн", который бушует во Флориде.

По информации СМИ, более 2 млн жителей Флориды остались без электричества из-за стихийного бедствия. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, местные власти собирают информацию о пострадавших.

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