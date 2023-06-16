Звезда "Крестного отца" Аль Пачино стал отцом в 83 года.



Ему родила ребенка 29-летняя Нур Альфаллах, которая ранее встречалась с Миком Джаггером (ему сейчас 79). Также ее видели на ужине с Клинтом Иствудом (сейчас ему 93).

