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Аль Пачино стал отцом в 83 года

Аль Пачино стал отцом в 83 года

Звезда "Крестного отца" Аль Пачино стал отцом в 83 года.

Ему родила ребенка 29-летняя Нур Альфаллах, которая ранее встречалась с Миком Джаггером (ему сейчас 79). Также ее видели на ужине с Клинтом Иствудом (сейчас ему 93).

Это четвертый ребенок у Пачино и первый с Альфаллах.

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