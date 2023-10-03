Америка на 45 дней прекращает финансовую и иную помощь Украине. Полуторамесячный мораторий США наложили и на новые коррупционные скандалы в Киеве. Это прямое следствие "ручного" управления киевской хунтой из Вашингтона и снижения уровня ее поддержки в Соединенных Штатах. А еще того, что нынешний украинский предводитель теряет последние крохи доверия на Западе, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.



Понимая, что одними уговорами проблему тотальной украинской коррупции не решить, Вашингтон перешел к решительным мерам. Борьбу с разъедающим Украину злом в Америке напрямую увязали с продолжением военной и финансовой поддержки. С учетом требования полуторамесячного моратория на коррупционные скандалы это свидетельствует, что финансовая "черная дыра" в Киеве всерьез разозлила даже главных инициаторов и спонсоров украинского конфликта.



Чем это грозит Зеленскому и его хунте? Не исключено, что в конце концов именно их сделают крайними, когда проект "Украина" потерпит неизбежный провал.



Почему Америка вдруг перестала закрывать глаза на тотальную коррупцию на Украине?

