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Американка, которая должна была стать первым "пользователем капсулы смерти", пропала без вести в Швейцарии

Американка, которая должна была стать первым "пользователем капсулы смерти", пропала без вести в Швейцарии

55-летняя женщина отправилась в Европу, чтобы воспользоваться капсулой Sarcoдля эвтаназии - добровольного ухода из жизни.

Однако создатель капсулы доктор Филип Ничке сообщил, что "запланированная смерть" была отменена из-за ухудшения психического здоровья клиентки.

После отказа в процедуре женщина исчезла, теперь ееразыскивает местная полиция.

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