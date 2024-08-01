Американка, которая должна была стать первым "пользователем капсулы смерти", пропала без вести в Швейцарии

55-летняя женщина отправилась в Европу, чтобы воспользоваться капсулой Sarcoдля эвтаназии - добровольного ухода из жизни.

Однако создатель капсулы доктор Филип Ничке сообщил, что "запланированная смерть" была отменена из-за ухудшения психического здоровья клиентки.