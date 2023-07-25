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Американская армия бьет тревогу из-за влияния Китая в Южной Америке

Американская армия бьет тревогу из-за влияния Китая в Южной Америке

Глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила Newsweek, что Китай активно утверждает свое присутствие "прямо под носом" Вашингтона.

Генерал особо отметила, что к китайской экономической инициативе "Пояс и путь" присоединились более половины из 31 латиноамериканского государства в зоне ответственности Южного командования.

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