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Американская кондитерская компания унизила женщин перед праздником

Американская кондитерская компания унизила женщин перед праздником

Владельцы Hershey's поздравили любителей сладостей с наступающим Международным женским днем. И на обертку шоколада прилепили лицо транс-женщины.

"Круто! Классно!", - подумали трансы. А вот женщины не оценили. Даже больше. Они посчитали, что так компания уничтожает женщин.

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