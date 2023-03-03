Американская кондитерская компания унизила женщин перед праздником

Владельцы Hershey's поздравили любителей сладостей с наступающим Международным женским днем. И на обертку шоколада прилепили лицо транс-женщины.

"Круто! Классно!", - подумали трансы. А вот женщины не оценили. Даже больше. Они посчитали, что так компания уничтожает женщин.