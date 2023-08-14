Американские компании перестали тестировать беспилотники в Украине, поскольку условия на поле боя слишком тяжелы для их нормальной работы.

Об этом написал в газете Wall Street Journal бывший офицер разведки американских ВМС Остин Грей, который сейчас работает на заводе по производству беспилотников.