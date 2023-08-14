3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Американские компании перестали тестировать беспилотники в Украине
Американские компании перестали тестировать беспилотники в Украине, поскольку условия на поле боя слишком тяжелы для их нормальной работы.
Об этом написал в газете Wall Street Journal бывший офицер разведки американских ВМС Остин Грей, который сейчас работает на заводе по производству беспилотников.
Кроме того, по его словам, США вообще не производят массово дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей