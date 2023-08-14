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Американские компании перестали тестировать беспилотники в Украине

Американские компании перестали тестировать беспилотники в Украине

Американские компании перестали тестировать беспилотники в Украине, поскольку условия на поле боя слишком тяжелы для их нормальной работы.

Об этом написал в газете Wall Street Journal бывший офицер разведки американских ВМС Остин Грей, который сейчас работает на заводе по производству беспилотников.

Кроме того, по его словам, США вообще не производят массово дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам.

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