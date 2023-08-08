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Американские СМИ предупреждают о расколе в США

Американские СМИ предупреждают о расколе в США

Попытки осудить экс-президента Дональда Трампа - это не судебная или политическая борьба, а настоящая "война", утверждает Fox News.

По мнению ведущего канала Говарда Курца, США достигли "крайней поляризации", при которой любой судебный приговор приведет в "ярость" одну половину страны, и обрадует другую.

"Гнев растет с каждым новым судебным обвинением до такого уровня, какого я не видел со времен Вьетнама. И мало кого волнуют факты", - пожаловался ведущий.

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