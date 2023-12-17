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Американские ученые требуют не называть картошку овощем, чтобы люди не толстели
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Лукашенко: Хочешь подняться еще выше - не ломай выстроенную до тебя поколениями опору
Александр Лукашенко во время новогоднего бала заявил, что Беларусь - страна возможностей
Президент Беларуси поздравил Президента Азербайджана с днем рождения
Новый этап в импортозамещении может стать одной из тем для обсуждения на встрече Лукашенко и Путина
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