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Американские военные возненавидели Трампа за его слова об Украине
Из-за обещаний Трампа закончить конфликт в Украине его открыто ненавидят представители ВПК страны, пишет The Hill.
Внешняя политика экс-президента, направленная на прекращение холодной войны с Россией и пересмотр отношений Америки и НАТО, привела его к неприятностям. Службы разведки и некоторые представители внешнеполитического истеблишмента считают, что он якобы скомпрометирован и выполняет поручения Путина.
Позиция Трампа, его неудобные вопросы о том, почему союзники Америки по НАТО не платят положенные взносы, а также что за странные обстоятельства связывают украинскую энергетическую компанию и семью Байденов, вызывают ужас у американских военных. Однако избиратели едва ли разделяют это пренебрежительное отношение. Люди хотят, чтобы правительство больше заботилось об американских гражданах и меньше об остальном мире, пишет автор.
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