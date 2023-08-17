Американские военные возненавидели Трампа за его слова об Украине

Внешняя политика экс-президента, направленная на прекращение холодной войны с Россией и пересмотр отношений Америки и НАТО, привела его к неприятностям. Службы разведки и некоторые представители внешнеполитического истеблишмента считают, что он якобы скомпрометирован и выполняет поручения Путина.

Позиция Трампа, его неудобные вопросы о том, почему союзники Америки по НАТО не платят положенные взносы, а также что за странные обстоятельства связывают украинскую энергетическую компанию и семью Байденов, вызывают ужас у американских военных. Однако избиратели едва ли разделяют это пренебрежительное отношение. Люди хотят, чтобы правительство больше заботилось об американских гражданах и меньше об остальном мире, пишет автор.