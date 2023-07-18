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Американские женщины-военные не хотят служить вместе с трансами
18-летняя служащая армии США жалуется на "крайне неудобное положение" в из-за проживания вместе с трансгендерами.
По сообщению сенатора Майкла Раундса, девушка недовольна, что ее заставляют спать между двумя переодетыми в женщин мужчинами и принимать с ними душ.
Сенатор также отметил, что этот случай может быть одной из причин нехватки новобранцев в США.
Если их так пугают трансы, воевать совсем тяжело будет.
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