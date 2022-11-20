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Американское издание: Зеленский решил обмануть мир своим заявлением и развязать третью мировую войну
Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о принадлежности Украине ракеты, упавшей в Польше. Поэтому его заявления о непричастности к инциденту Киева и обвинения в инциденте России - ложь и попытки развязать третью мировую войну, пишет американский журнал The American Conservative (TAC).
"Невозможно представить, чтобы лидер страны, находящейся в состоянии войны, не получил от своего командования на поле боя информацию о траектории полета пограничной ракеты противовоздушной обороны примерно в то же время, когда он и его правительство делали заявления о срочности введения НАТО коллективной обороны", - заявили в TAC.
Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский тут же обвинил в произошедшем Россию и призвал НАТО "действовать". Уже 15 ноября Зеленский заявил, что не уверен на 100 % насчет упавшей в Польше ракеты. Впрочем, тут же добавил:"Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО".
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