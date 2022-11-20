Американское издание: Зеленский решил обмануть мир своим заявлением и развязать третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о принадлежности Украине ракеты, упавшей в Польше. Поэтому его заявления о непричастности к инциденту Киева и обвинения в инциденте России - ложь и попытки развязать третью мировую войну, пишет американский журнал The American Conservative (TAC).

"Невозможно представить, чтобы лидер страны, находящейся в состоянии войны, не получил от своего командования на поле боя информацию о траектории полета пограничной ракеты противовоздушной обороны примерно в то же время, когда он и его правительство делали заявления о срочности введения НАТО коллективной обороны", - заявили в TAC.