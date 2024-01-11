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Американского убийцу впервые в истории казнят с помощью азота

Американского убийцу впервые в истории казнят с помощью азота

Американского убийцу впервые в истории казнят с помощью азота.

Кеннет Юджин Смит в 1998 году убил жену известного проповедника из Алабамы, а заказал ее сам муж, чтобы получить страховку после гибели супруги. За совершение преступления Смиту заплатили всего тысячу долларов.

Приговор приведут в исполнение 25 января. Адвокаты заявляют, что казнь с помощью азота слишком жестокая и экспериментальная, и уже попросили пересмотреть решение. Но суд отклонил эту просьбу.

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