Американского убийцу впервые в истории казнят с помощью азота.



Кеннет Юджин Смит в 1998 году убил жену известного проповедника из Алабамы, а заказал ее сам муж, чтобы получить страховку после гибели супруги. За совершение преступления Смиту заплатили всего тысячу долларов.



Приговор приведут в исполнение 25 января. Адвокаты заявляют, что казнь с помощью азота слишком жестокая и экспериментальная, и уже попросили пересмотреть решение. Но суд отклонил эту просьбу.