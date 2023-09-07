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Американцам рассказали, кто виноват в разрухе в стране

Американцам рассказали, кто виноват в разрухе в стране

Почти половина американцев считает, что экономика США в плохом состоянии, пишет американская газета New York Times. А президенту сегодня доверяет значительно меньше американцев, чем даже когда страной правил Дональд Трамп.

Людей выводит из себя то, что не всегда увидишь в заголовках CМИ, отмечает автор. Это инфляция, кризис на границе и проблемы с общественным порядком, которые только усугубились с приходом к власти Байдена.

Президент привел страну к разрухе, и даже его ярым сторонникам не удастся убедить граждан не замечать того, что хорошо видно невооруженным глазом. Это обязательно отразится на результатах грядущих выборов, уверен автор.

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