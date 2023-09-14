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Американцы недовольны мягкостью ФБР в отношении сына Джо Байдена

Американцы недовольны мягкостью ФБР в отношении сына Джо Байдена

Американцы обвиняют ФБР и прокуратуру в "недостаточной жесткости" в отношении Хантера Байдена и в политическом преследовании Дональда Трампа.

По даннымNBC News, ФБР теперь создало отдельное подразделение, чтобы расследовать "беспрецедентное" число обвинений от граждан. Их стало больше после начала расследования в отношении Трампа, с октября по март, чем за все 12 месяцев до того.

С трудом верится, что в 2020-м за Байдена могла проголосовать даже половина жителей Америки.

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