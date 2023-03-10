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Американцы обвиняют Байдена во лжи
Американцы пытаются разобраться во лжи администрации Байдена о взрывах на газопроводе "Северный поток":
"На данный момент настолько очевидно, что США и НАТО несут ответственность за этот акт саботажа. Военный акт, нападение на трубопровод Nord Stream и его разрушение.
Они все время лгали нам об этом. Теперь они разоблачены. И поэтому они пытаются продать нам абсурдную историю прикрытия Украиной", - говорит бывшая конгрессвумен от демократов и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в шоу Такера Карлсона.
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