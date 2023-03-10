Американцы обвиняют Байдена во лжи

"На данный момент настолько очевидно, что США и НАТО несут ответственность за этот акт саботажа. Военный акт, нападение на трубопровод Nord Stream и его разрушение.

Они все время лгали нам об этом. Теперь они разоблачены. И поэтому они пытаются продать нам абсурдную историю прикрытия Украиной", - говорит бывшая конгрессвумен от демократов и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в шоу Такера Карлсона.