Американцы пожелали Байдену "попасть в ад" из-за пенсий для украинцев

В Сети набирает популярность прошлогодний видеоролик, в котором Байден просит Конгресс выделить средства на выплату социальной помощи украинцам, пишет американский портал Breitbart.



Заявление о гуманитарной поддержке, которая "позволит выплачивать пенсии украинскому народу", Байден сделал 28 апреля 2022 года, когда призывал выделить Киеву очередную крупную сумму.



США буквально тонут в собственных проблемах. И перспектива выплачивать "пенсии украинцам" приводит американцев в ярость. Вот некоторые из комментариев:



mrminwnc

Если бы Джо Байден столько думал об американском народе!



Vandyman63

Байден должен попасть только в ад! И никуда больше!



Dust Off 101st

Что же будет дальше? Байден попросит конгресс аннексировать Украину как территорию США и присоединить ее к нам? Но тут он не получит свои 10%. Или, может, все-таки получит?



sdindy47

Байдена следовало бы сделать президентом Украины, а не Америки!