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Американцы пожелали Байдену "попасть в ад" из-за пенсий для украинцев
В Сети набирает популярность прошлогодний видеоролик, в котором Байден просит Конгресс выделить средства на выплату социальной помощи украинцам, пишет американский портал Breitbart.
Заявление о гуманитарной поддержке, которая "позволит выплачивать пенсии украинскому народу", Байден сделал 28 апреля 2022 года, когда призывал выделить Киеву очередную крупную сумму.
США буквально тонут в собственных проблемах. И перспектива выплачивать "пенсии украинцам" приводит американцев в ярость. Вот некоторые из комментариев:
mrminwnc
Если бы Джо Байден столько думал об американском народе!
Vandyman63
Байден должен попасть только в ад! И никуда больше!
Dust Off 101st
Что же будет дальше? Байден попросит конгресс аннексировать Украину как территорию США и присоединить ее к нам? Но тут он не получит свои 10%. Или, может, все-таки получит?
sdindy47
Байдена следовало бы сделать президентом Украины, а не Америки!
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