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Американцы признали Байдена слишком старым для второго срока
Почти семь из 10 зарегистрированных избирателей считают, что президент Джо Байден "слишком стар для очередного срока". Об этом свидетельствует новый опрос Yahoo News/YouGov.
По опросу, проведенному с 23 по 27 февраля, 68% американцев считают Байдена слишком старым для его должности. С этим согласилось и относительное большинство демократов - 48%.
Кроме того, 77% опрошенных избирателей "обеспокоены" состоянием здоровья Байдена, а 39% уточнили, что они "очень обеспокоены".
Ранее другой опрос от CAPS-Harris также показал, что 67% американцев считают Байдена слишком старым для того, чтобы быть президентом.
Потрясающе внезапное откровение. Как будто Байден был энергичным юношей на выборах в 2020 году.
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