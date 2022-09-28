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Американцы с трудом оплачивают коммуналку из-за роста цен на энергоносители
Согласно данным Bank of America, около 20 % домохозяйств в США пропустили или просрочили оплату счетов за коммунальные услуги в прошлом месяце. Счета за коммуналку в августе выросли примерно на 16 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Предполагается, что среднестатистическое домохозяйство в США этой зимой будет платить за отопление примерно на 17 % больше, чем в прошлом году. По прогнозам, вырастут и счета за электроэнергию.
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