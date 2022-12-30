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Американцы стали больше пить

Американцы стали больше пить

С приходом COVID-19 люди в США стали больше выпивать. Пандемия закончилась, а привычка осталась.

Так, ноябрьские расходы на алкогольные напитки с поправкой на инфляцию и сезонные расходы были на 3 % выше, чем годом ранее, и на 15 % выше, чем до пандемии.

Видимо, привычки при закрытых питейных заведениях остались.

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