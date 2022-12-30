Американцы стали больше пить

С приходом COVID-19 люди в США стали больше выпивать. Пандемия закончилась, а привычка осталась.

Так, ноябрьские расходы на алкогольные напитки с поправкой на инфляцию и сезонные расходы были на 3 % выше, чем годом ранее, и на 15 % выше, чем до пандемии.