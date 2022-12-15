Amnesty International раскритиковала Литву и Латвию за нарушение прав человека

Глава Amnesty International в Европе и бывший комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс рассказал журналистам, как литовскиевласти нарушали права человека, жестоко обращаясь с беженцами на границе, и призвал Литву поработать над ошибками.

"Заборы сами по себе не являются нарушением. Нарушение - это избиение человека, прибывшего на границу, и отправка его обратно в страну, где он подвергается жестокому обращению", - заявил он.

Вместе с темполитик похвалил Литву за то, что эта страна по крайней мере пытается вести дискуссию о своих ошибках и посетовал, что "в Латвии мы не можем вести рациональную дискуссию по этому поводу, так как правительство отрицает наличие проблемы".