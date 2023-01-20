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Англиканская церковь извинилась за отношение к ЛГБТ
Англиканская церковь принесла официальные извинения за "постыдные" времена, когда представители ЛГБТ были отстранены от церковной жизни.
Извинения епископов прозвучали в докладе, подготовленном по итогам пятилетних дебатов о позиции церкви относительно ЛГБТ, который будет представлен на общенациональном синоде в следующем месяце.
"Мы глубоко сожалеем о тех случаях, когда мы отвергали или исключали вас и тех, кого вы любите. Случаи, когда вы получали враждебный и гомофобный ответ в наших церквях, постыдны, и мы раскаиваемся в этом", - говорится в заявлении.
Доклад предлагает позволять однополым парам посещать церковь для богослужений и молитв, а также для благословения после гражданского бракосочетания. При этом церковь отказывается сама венчать однополые пары.
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