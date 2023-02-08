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Англиканская церковь рассмотрит вопрос о гендерно-нейтральном упоминании имени Бога

Англиканская церковь рассмотрит вопрос о гендерно-нейтральном упоминании имени Бога

Многие жалуются на то, что традиционное обращение "Он", когда речь заходит о Господе, является нетолерантным, несправедливым и неинклюзивным.

При синоде англиканской церкви создана комиссия, которая весной рассмотрит эти жалобы и возможные пути решения "проблемы"...

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