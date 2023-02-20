Санкции ЕС против России сократили доходы Греции от меховой промышленности "практически до нуля", сообщает агентство AFP.



По информации СМИ, десятки греческих предприятий, которые производили меховые изделия с XV века, были вынуждены закрыться после запрета на экспорт греческих мехов в Россию.



"Мы приостанавливаем нашу деятельность. Я отстранил от работы 80% сотрудников", - заявил глава Греческой меховой федерации Акис Цукас.



По словам Цукаса, экспорт меха приносил €108 млн в год до пандемии COVID-19, причем до 80% продукции поставлялось в Россию и на Украину, но после 2022 года "экспорт упал практически до нуля".



Как будто стратегам из ЕС и США невыгодно удерживать Грецию в долговой кабале.