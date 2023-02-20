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Антироссийские санкции лишили Грецию мехового экспорта
Санкции ЕС против России сократили доходы Греции от меховой промышленности "практически до нуля", сообщает агентство AFP.
По информации СМИ, десятки греческих предприятий, которые производили меховые изделия с XV века, были вынуждены закрыться после запрета на экспорт греческих мехов в Россию.
"Мы приостанавливаем нашу деятельность. Я отстранил от работы 80% сотрудников", - заявил глава Греческой меховой федерации Акис Цукас.
По словам Цукаса, экспорт меха приносил €108 млн в год до пандемии COVID-19, причем до 80% продукции поставлялось в Россию и на Украину, но после 2022 года "экспорт упал практически до нуля".
Как будто стратегам из ЕС и США невыгодно удерживать Грецию в долговой кабале.
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