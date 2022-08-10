"Сразу отправляли на передовую. И неважно ДЕРЖАЛ ЛИ ТЫ АВТОМАТ!".

В Беларусь тоже прибывают мужчины, которые бежали от ВСУ. Только заметим, что герой, который сейчас рассказал свою историю - астматик, был освобожден от службы в армии, в резерве никогда не был.

Но, как оказалось армия Украины гола не только на железо, но и на человеческий ресурс...