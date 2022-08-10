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Армия Украины гола не только на железо, но и на человеческий ресурс

"Сразу отправляли на передовую. И неважно ДЕРЖАЛ ЛИ ТЫ АВТОМАТ!".

В Беларусь тоже прибывают мужчины, которые бежали от ВСУ. Только заметим, что герой, который сейчас рассказал свою историю - астматик, был освобожден от службы в армии, в резерве никогда не был.

Но, как оказалось армия Украины гола не только на железо, но и на человеческий ресурс...

Больше подробностей в новом выпуске "ЭТО ДРУГОЕ".

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