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Австралия легализует экстази и галлюциногенные грибы для лечения депрессии

Австралия легализует экстази и галлюциногенные грибы для лечения депрессии

Австралийская служба по контролю за оборотом наркотиков объявила, что психоделические вещества, известные как экстази и галлюциногенные грибы, скоро будут легализованы для лечения депрессии и посттравматического стресса.

Администрация заявила, что они оказались "относительно безопасными" при применении в медучреждениях и обеспечивали "измененное состояние сознания", которое могло помочь пациентам.

Доктор Майк Маскер, исследователь в области психического здоровья и предотвращения самоубийств из Университета Южной Австралии, назвал этот шаг "долгожданным".

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