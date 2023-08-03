Обама пообещал помочь Байдену переизбраться на второй срок

Бывший президент США Барак Обама предупредил нынешнего лидера страны Джо Байдена о высокой поддержке кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых со встречей Обамы и Байдена.



По их словам, на обеде, состоявшемся в конце июня в резиденции Белого дома, Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Байдену переизбраться на второй президентский срок. По мнению Обамы, Трамп может стать гораздо более грозным кандидатом, чем думают демократы.



Источники газеты подчеркивают, что Обаму больше беспокоят не политические способности Байдена, а признание твердых позиций Трампа внутри Республиканской партии.

