Байден хочет дать Украине еще десятки миллиардов долларов

Большая часть нового пакета помощи Украине и Израилю в 100 миллиардов долларов, который Джо Байден намерен запросить у Конгресса, пойдет на поддержку Киева, передает ABC.



По словам сотрудников администрации Байдена, только 10 миллиардов долларов выделены для поддержки Израиля. При этом Белый дом якобы озабочен тем, как Израиль превращает сектор Газа в "выжженную землю".





