Байден на выступлении перед избирателями назвал некорректную стоимость бензина в США

Во время общения с избирателями Джо Байден заявил, что в 41-м штате, а также в округе Колумбия в среднем цена на топливо ниже $2,99.

Вместе с тем мониторинговая служба ААА приводит данные, что средняя стоимость на бензин нигде в Америке не составляет менее $3. По ее сведениям, цена на топливо в Соединенных Штатах варьируется от $3,081 до $5,762.