Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Леди Гага является обладательницей 13 премий "Грэмми", что сделало ее "одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории". В Белом доме также напомнили, что ее включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes, а также в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.