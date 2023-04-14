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Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома
Леди Гага является обладательницей 13 премий "Грэмми", что сделало ее "одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории". В Белом доме также напомнили, что ее включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes, а также в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.
Эпатажная поп-звезда и актриса спела гимн США на церемонии инаугурации американского лидера в 2021 году, а теперь получила должность в Белом доме.
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