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Байден назвал идиотом протестующего

Байден произносил речь в Висконсине на мероприятии в честь Дня труда. В своем выступлении он вновь обрушился с критикой на сторонников бывшего президента Дональда Трампа. После этого в зале начали раздаваться выкрики. Одного из кричавших выпроводили за дверь.

"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", - сказал президент США, обращаясь к своим сторонникам.

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