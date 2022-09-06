Байден назвал идиотом протестующего

Байден произносил речь в Висконсине на мероприятии в честь Дня труда. В своем выступлении он вновь обрушился с критикой на сторонников бывшего президента Дональда Трампа. После этого в зале начали раздаваться выкрики. Одного из кричавших выпроводили за дверь.