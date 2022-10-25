ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Сколько можно? Байден назвал Камалу Харрис "замечательным 30-летним президентом"

Джо Байден вновь допустил оговорку, назвав американского вице-президента Камалу Харрис "замечательным президентом".

Опростоволосился политик в ходе ее поздравления с "30-летием". День рождения Харрис действительно прошёл 20 октября, вот только исполнилось ей уже 58.

"Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения замечательного президента", - сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все