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Байден назвал Трампа будущим президентом и перекрестился

Глава американской администрации Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа "будущим президентом".

"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом", - завил Байден, представляя свои бюджетные предложения на мероприятии в штате Филадельфия.

"Боже упаси", - перекрестился при этом американский лидер.

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