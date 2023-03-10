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Байден назвал Трампа будущим президентом и перекрестился
Глава американской администрации Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа "будущим президентом".
"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом", - завил Байден, представляя свои бюджетные предложения на мероприятии в штате Филадельфия.
"Боже упаси", - перекрестился при этом американский лидер.
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