Байден не способен исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, считает бывший врач Белого дома конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.



Он добавил, что 80-летний президент США, а также сенаторы-демократы - 89-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман (ему 53) - представляют для страны угрозу.



Ранее Джексон заявил, что администрация США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена. Супруга Байдена Джилл идею проверять кандидатов в президенты старше 75 лет на умственные способности считает "смехотворной".