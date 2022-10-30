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Байден не справился с выборами

Байдену потребовалась помощь во время голосования на промежуточных выборах в конгресс.

Президент США с улыбкой пробежал в кабинку, не растерявшись по пути (как это порой случается с политиком), но за шторой что-то пошло не так. В итоге, стоявший рядом волонтер объяснял американскому лидеру порядок действий.

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