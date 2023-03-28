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Байден - новое лицо мема "испанский стыд"
Президент США Джо Байден прокомментировал стрельбу в школе шуткой про мороженое.
"Меня зовут Джо Байден, ямуж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", - сказал он.
Не знаем, что чувствуют американцы, но даже нам стыдно за поведение Байдена.
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