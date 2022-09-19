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Байден оставил позади пандемию COVID-19

Байден оставил позади пандемию COVID-19

Во всяком случае, именно так президент США сказал во время интервью телекомпании CBS.

"Пандемия окончена", - объявил дед Байден. Он признал, что все еще есть проблема с коронавирусом, и власти над этим много работают.

"Но, если вы заметили, никто не носит маски, и все, похоже, в хорошей форме", - отметил Байден. У деда новый приход - теперь ему кажется, что он правит и над пандемией тоже.

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