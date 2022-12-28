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Байден отправился в теплые края праздновать Новый год

Байден отправился в теплые края праздновать Новый год

Байден, установивший рекорд по количеству дней отпуска среди американских президентов, не снижает темпы и отправился на Карибы праздновать Новый год.

Еще в сентябре республиканцы посчитали, что действующий президент отдыхал больше 40 % рабочего времени, в октябре американские СМИ привели статистику, согласно которой глава государства 172 дня - четверть своего срока - пробыл в семейной резиденции, превзойдя в этом предшественников.

В августе Байден отдыхал в особняке с выходом к океану, который журналисты оценили в 20 млн долларов. В ноябре президент с семьей провел длинные выходные на острове Нантакет, отметив там День благодарения. Между каникулами Байден часто отъезжал в семейную резиденцию на уик-энд.

В Белом доме ранее успокаивали, что свои обязанности президент исполняет из любого места и может работать, откуда угодно. В американскую столицу Байден на этот раз не вернется до 2 января.

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