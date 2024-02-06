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Байден пообещал построить высокоскоростную железную дорогу из Лас-Вегаса в Лас-Вегас

На выступлении в Лас-Вегасе Байден пообещал построить первую в США высокоскоростную железную дорогу из Лас-Вегаса до Лас-Вегаса. И всего то за 3 млрд долларов.

"3 млрд долларов на первую в стране высокоскоростную железнодорожную магистраль! 3 млрд долларов! Она домчит вас из Лас-Вегаса до Лас-Вегаса за два часа вместо четырех на машине!"

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