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Байден поручил выделить военную помощь Украине на $725 млн
Снова президент Америки творит дичь, но уже не в рамках своей страны, а на мировой арене: поручил выделить новый пакет помощи Украине. Что в него войдёт:
Боеприпасы для РСЗО HIMARS.
23 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.
5 тыс. единиц противотанкового вооружения.
Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
Свыше 200 внедорожников HMMWV.
Стрелковое оружие и более 2 млн боеприпасов к нему.
Деда Джо, попробуй попить глицин и почитать в словарях значение слова "помощь". Выделение военной техники не поможет украинцам, только навредит.
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