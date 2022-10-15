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Байден поручил выделить военную помощь Украине на $725 млн

Байден поручил выделить военную помощь Украине на $725 млн

Снова президент Америки творит дичь, но уже не в рамках своей страны, а на мировой арене: поручил выделить новый пакет помощи Украине. Что в него войдёт:

Боеприпасы для РСЗО HIMARS.

23 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

5 тыс. единиц противотанкового вооружения.

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Свыше 200 внедорожников HMMWV.

Стрелковое оружие и более 2 млн боеприпасов к нему.

Деда Джо, попробуй попить глицин и почитать в словарях значение слова "помощь". Выделение военной техники не поможет украинцам, только навредит.

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