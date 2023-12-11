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Байден применил самый "страшный" аргумент в пользу поддержки украинского режима

Байден применил самый "страшный" аргумент в пользу поддержки украинского режима

Джо Байден пошел на отчаянный шаг, чтобы убедить конгрессменов дать Украине еще денег, пишет Global Times.

Президент США заявил, что если Москва выиграет конфликт с Киевом, расширит его, а затем нападет на союзника по НАТО, "тогда произойдет то, чего мы стараемся избежать и чего на сегодняшний день пока еще нет - американские войска будут сражаться с российскими".

Как отмечают американские СМИ, Байден прибег к паникерской риторике, потому что его судьба на выборах в следующем году тесно связана с судьбой Украины.

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