Байден применил самый "страшный" аргумент в пользу поддержки украинского режима

Джо Байден пошел на отчаянный шаг, чтобы убедить конгрессменов дать Украине еще денег, пишет Global Times.



Президент США заявил, что если Москва выиграет конфликт с Киевом, расширит его, а затем нападет на союзника по НАТО, "тогда произойдет то, чего мы стараемся избежать и чего на сегодняшний день пока еще нет - американские войска будут сражаться с российскими".



Как отмечают американские СМИ, Байден прибег к паникерской риторике, потому что его судьба на выборах в следующем году тесно связана с судьбой Украины.