Байден признался, что чувствует усталость от своего возраста

Президент США Джо Байден в свои 80 лет признался, что чувствует усталость от возраста, передает The Guardian.

Издание получило экземпляр ещене опубликованной книги американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик" о пребывании 80-летнего президента в Белом доме. По словам автора, Байден в частном порядке несколько раз говорил ему о своей усталости.

"Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия", - пишет Фоер.