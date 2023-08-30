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Байден признался, что чувствует усталость от своего возраста
Президент США Джо Байден в свои 80 лет признался, что чувствует усталость от возраста, передает The Guardian.
Издание получило экземпляр ещене опубликованной книги американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик" о пребывании 80-летнего президента в Белом доме. По словам автора, Байден в частном порядке несколько раз говорил ему о своей усталости.
"Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия", - пишет Фоер.
Он также отмечает, что Байден не появляется на заседаниях до десяти утра, а его публичный имидж демонстрирует "физический упадок и притупление умственных способностей", от чего не помогают никакие лекарства и физические упражнения.
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