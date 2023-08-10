ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Байден разозлил республиканцев просьбой дать еще денег Киеву

Байден разозлил республиканцев просьбой дать еще денег Киеву

Республиканцы в Конгрессе США недовольны, что Джо Байден намерен попросить в четверг еще несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.

"Американцам надоело, что Вашингтон с головой уходит в бесконечные войны", - заявил Fox News Digital член конгрессмен Дэн Бишоп.

СМИ подчеркивает, что даже сторонники Украины среди республиканцев "не имеют представления", чего сейчас хочет Байден и хотят подробностей о пакете помощи.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все