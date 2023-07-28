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Байден считает, что в "борьбе с климатическим кризисом" может помочь покраска крыш в белый цвет

Байден нашел рецепт спасения от глобального потепления - перекрасить крыши в белый цвет.

"У нас есть также несколько программ — от предоставления людям возможности получать помощь до — буквально — покраски крыш в белый цвет. Поменять их, их… их… их… окна и двери и получить за это налоговые стимулы, чтобы победить жару".

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